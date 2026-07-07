Un avatar chiamato Misia ha ricostruito virtualmente la basilica di Pesaro e sarà presente nella sala multimediale del museo diocesano. Qui, i visitatori potranno ascoltare le spiegazioni sui simboli dei mosaici del duomo. Misia saluta i visitatori e risponde alle domande, offrendo un’esperienza interattiva. Non sono stati annunciati altri dettagli sulla sua funzione o sulla tecnologia utilizzata.

Johannisdi Misia ha riedificato la basilica di Pesaro. E sarà lui a raccontare ai visitatori che frequenteranno la sala multimediale del museo diocesano il significato dei meravigliosi simboli che compongono i mosaici del duomo. Come è possibile che ciò accada visto che Johannis di Misia visse ai tempi dell’imperatore Giustiniano? Lo è grazie a chi è stato in grado di riportarlo in vita nella sorprendente forma di un “ avatar “. Cioé? "Un avatar è un personaggio digitale, creato tramite intelligenza artificiale – osserva Mirco D’Alessio, ricercatore dell’Universià Politecnica delle Marche –: la sua peculiarità è quella di essere in grado di dialogare in modo interattivo con le persone, per divulgare contenuti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Benvenuto viandante". L’avatar Misia saluta e risponde alle domande

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