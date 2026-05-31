Durante l’intervista a Domenica In, Catherine Birmingham ha rifiutato di rispondere alle domande, dichiarando di non poter parlare. La donna, madre di una famiglia coinvolta nel bosco, è durata circa 25 minuti nel programma senza fornire dettagli aggiuntivi. La sua posizione ha impedito di ottenere ulteriori informazioni sulla vicenda o sui motivi del suo silenzio. La conduttrice ha concluso l’intervista senza ulteriori commenti.

25 minuti di intervista a Domenica In per Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco è stata dileguata in fretta perché non rispondeva alle domande, nonostante Venier provasse più volte ad incalzarla La mia verità, memorie e pensieri della mamma nel boscoè il nome del libro che oggiCatherine Birmingham, mamma de lafamiglia nel bosco, ha presentato aDomenica In. Un’intervista difficile perMara Venierche davanti a sé aveva una donna che tentennava su ogni risposta sul presente. Se la conduttrice pensava di fare il ‘colpaccio’ per quest’ultima puntata, alla fine è stato un buco nell’acqua perché, in maniera furba,Catherine ha deciso di rimanere in silenzio sulle cause giuridiche attuali, rimandando alla lettura del libro, per farsi pubblicità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Domenica In, Catherine Birmingham non risponde alle domande: “Non posso parlare”

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