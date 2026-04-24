Scarpinato non risponde alle nostre domande ma ritrova la voce in Francia

Oggi, mentre il Pentagono segnala possibili tempi prolungati per lo sminamento dello Stretto di Hormuz, in Italia si continua a indagare sul fronte antimafia. Nel frattempo, un avvocato noto per le sue attività non ha risposto alle nostre domande, ma ha comunque trovato spazio in Francia, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni. La situazione internazionale e le vicende locali si intrecciano in un quadro complesso di questioni strategiche e giudiziarie.

Il Tempo di oggi, mentre il Pentagono allerta sui possibili tempi lungi di sminamento dello Stretto di Hormuz, in Italia prosegue la nostra inchiesta sull'Antimafia. E Scarpinato non risponde ancora alle domande del nostro giornale. Il commento del direttore Daniele Capezzone.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scarpinato non risponde alle nostre domande ma ritrova la voce in Francia Scarpinato non risponde alle nostre domande ma ritrova la voce in Francia per ribaltare la realtà Notizie correlate Le nostre sei domande a Scarpinato: tutto ciò che il senatore M5S deve chiarireIl senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato è l'ex sostituto procuratore di Palermo che il 13 luglio 1992 firmò la richiesta di... Blackout: «il sindaco di Pieve stampa manifesti ma non risponde alle domande dl Corsaro»Arezzo, 26 marzo 2026 – «Sul più lungo blackout di energia elettrica pubblica che la storia dei comuni italiani ricordi dal dopoguerra ad oggi, ben... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ci mancava anche il Cav. L’ultima difesa di Scarpinato che fugge alle domande: niente scuse né spiegazioni sul caso Borsellino. Ma è bufera fra le toghe; Stragi, moventi e responsabilità: dove sbaglia Scarpinato; Scarpinato, quel segreto e il quesito senza risposta. Fatti di grande rilevanza che non vi posso riferire; Scarpinato e le istruzioni concordate con Natoli su mafia-appalti: il gigantesco conflitto d’interesse dell’ex procuratore. Scarpinato non risponde alle telefonate del Giornale e si arrampica sugli specchiSilenzio alle richieste di chiarimento e attacco alla maggioranza sulla gestione dell’Antimafia: restano i dubbi sulle dichiarazioni del senatore e sui contenuti emersi dalle intercettazioni ... msn.com Le nostre sei domande a Scarpinato: tutto ciò che il senatore M5S deve chiarireIl senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato è l’ex sostituto procuratore di Palermo che il 13 luglio 1992 firmò la ... iltempo.it Scarpinato, tutte le anomalie che i grillini ora nascondono x.com Stasera, in Francia, andrà in onda un’importante intervista a Roberto Scarpinato realizzata da Mediapart, nel cuore simbolico del Palazzo di Giustizia di Parigi. Mediapart è oggi il più importante giornale investigativo francese, un punto di riferimento assoluto p facebook