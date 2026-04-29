Cavezzo tornano i giganti della terra al via la 47ª edizione del Raduno Trattoristico
Cavezzo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del territorio, capace di unire passione, tradizione e convivialità. Da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026 torna infatti il Raduno Trattoristico, giunto alla sua 47ª edizione, organizzato dal Gruppo Amatori Trattori d'Epoca di.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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