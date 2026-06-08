TEDxLakeComo torna a Villa Erba | il tema della XVI edizione sarà il Futuro Anteriore

Notizia in breve

TEDxLakeComo torna a Villa Erba con la sedicesima edizione, in programma con il tema “Futuro Anteriore”. La conferenza si concentrerà su come le decisioni attuali influenzeranno il domani. La presentazione si è svolta mercoledì sera presso uno spazio dedicato, davanti a sponsor, patron e sostenitori. La tematica invita a riflettere sulle scelte presenti e sul loro impatto sul futuro.