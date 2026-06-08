TEDxLakeComo torna a Villa Erba | il tema della XVI edizione sarà il Futuro Anteriore
TEDxLakeComo torna a Villa Erba con la sedicesima edizione, in programma con il tema “Futuro Anteriore”. La conferenza si concentrerà su come le decisioni attuali influenzeranno il domani. La presentazione si è svolta mercoledì sera presso uno spazio dedicato, davanti a sponsor, patron e sostenitori. La tematica invita a riflettere sulle scelte presenti e sul loro impatto sul futuro.
Una riflessione sul futuro che parte dalle scelte del presente. È questo il filo conduttore della XVI edizione di TEDxLakeComo, presentata mercoledì sera negli spazi di Nomade-Borgovico33 davanti a sponsor, patron e sostenitori della manifestazione.L'appuntamento con l'evento dedicato alla. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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