Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 a Seattle, conquistando i quarti di finale del Mondiale 2026. Lukaku è entrato in campo e ha segnato, chiudendo definitivamente il match. La squadra guidata da Rudi Garcia ha mostrato la miglior prestazione del torneo finora. La vittoria permette ai belgi di affrontare la Spagna nel prossimo turno. La partita ha anche generato polemiche, anche per alcune decisioni arbitrali.

Il Belgio conquista i quarti di finale del Mondiale 2026 con una vittoria netta sugli Stati Uniti, superati 4-1 a Seattle. La nazionale guidata da Rudi Garcia offre la prestazione più convincente del torneo e si guadagna la sfida con la Spagna nel turno successivo. Per gli americani, invece, l’eliminazione arriva con rimpianti dopo un percorso che aveva alimentato aspettative elevate, anche per le discussioni della vigilia legate alla posizione disciplinare di Balogun. Nei giorni precedenti alla partita, l’attenzione si era concentrata sulla decisione della FIFA di rendere nuovamente disponibile Balogun, scelta che aveva generato un ampio dibattito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Belgio travolge gli Usa al Mondiale: poker e polemiche, Lukaku entra e chiude i conti

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