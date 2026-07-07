Belgio travolge gli USA 4-1 | Balogun flop bufera Trump-FIFA

Da puntomagazine.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, eliminando la squadra americana. Balogun non è riuscito a incidere nonostante la revoca della squalifica. Contestualmente, si è acceso un dibattito sulla telefonata tra l'ex presidente e il presidente della FIFA.

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Il Belgio elimina gli Stati Uniti ai Mondiali 2026 con un netto 4-1. Balogun non incide dopo la revoca della squalifica, mentre infuria la polemica sulla telefonata tra Trump e Infantino.. Il campo ha pronunciato il suo verdetto, mettendo in secondo piano una delle polemiche più clamorose di questo Mondiale 2026. A Seattle il Belgio ha superato con autorità gli Stati Uniti per 4-1 negli ottavi di finale, conquistando il pass per i quarti contro la Spagna e chiudendo, almeno dal punto di vista sportivo, una vicenda che per giorni aveva monopolizzato l’attenzione internazionale: la revoca della squalifica di Folarin Balogun dopo l’intervento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump presso il presidente della FIFA Gianni Infantino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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