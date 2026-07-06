Durante i Mondiali 2026, la squalifica di un calciatore è stata annullata, scatenando reazioni contrastanti. L’Uefa ha criticato la Fifa, accusandola di aver oltrepassato un limite e definendo la decisione “incomprensibile e ingiustificabile”. La federazione europea ha inoltre espresso preoccupazioni sulla possibile ripercussione sulla credibilità del torneo. Nel frattempo, un ex presidente statunitense ha dichiarato di aver comunicato al presidente della Fifa che non c’era fallo nel caso contestato.

L’Uefa accusa la Fifa di aver ‘varcato una linea rossa’, denuncia una decisione ‘incomprensibile e ingiustificabile’ e avverte che ad essere a rischio è la ‘credibilità’ stessa del Mondiale. Arriva anche la protesta del governo belga: ‘Se davvero una telefonata avesse portato a questa scelta incomprensibile, ciò equivarrebbe a minare le regole più elementari dello sport’, dice il ministro degli Esteri Maxime Prévot. La Federazione belga ha presentato ricorso. Donald Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Folarin Balogun. “Sì l’ho fatto”, ha detto il presidente. “Non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati”, ha aggiunto il tycoon. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Mondiali 2026: bufera sulla squalifica annullata a Balogun. Uefa e Belgio contro la Fifa. Trump: “Ho detto a Infantino che non c’era fallo”

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