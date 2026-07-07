Basket | non solo Italia Come si arriva alla seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027

Le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 stanno entrando nella fase conclusiva e si discute anche delle altre squadre nazionali coinvolte, oltre all’Italia. La seconda fase delle qualificazioni è considerata la più intensa, con molte nazionali impegnate in incontri decisivi per l’accesso alla rassegna iridata che si svolgerà in Asia. Al momento, si concentrano le attenzioni su tutte le nazionali che si contendono i posti disponibili, senza priorità su una sola squadra.

Si è, giustamente, a lungo parlato di quello che sarà dell’Italia nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2027. Ma non solo degli azzurri si parlerà ora che si entra nella più calda in assoluto tra tutte le componenti dell’ingresso nella rassegna iridata che si andrà a tenere in territorio asiatico. Andiamo a scoprire, in ordine di gruppi, com’è stata e come sarà la sequenza degli eventi. Nota metodologica: i punteggi sono quelli in stile FIBA (2 punti per la vittoria, 1 punto per la sconfitta). Qualificate in verde, escluse in rosso. PRIMA FASE. GIRONE A 1 Spagna 11 (5-1) 2 Ucraina 10 (4-2) 3 Georgia 9 (3-3) 4 Danimarca... 🔗 Leggi su Oasport.it

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L'ITALIA domina in Islanda e passa alla 2ª fase delle qualificazioni | Coppa del Mondo FIBA | DAZN

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