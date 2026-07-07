L’Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali 2027 ha concluso la prima fase con cinque vittorie consecutive, dopo aver perso all’esordio contro l’Islanda. La squadra ha totalizzato 51 punti e si trova in vantaggio sulla Lituania nella classifica della seconda fase.

Dopo la sconfitta shock al debutto in casa contro l’Islanda sono arrivate cinque vittorie consecutive per l’Italbasket, che ha terminato dunque con un soddisfacente bilancio di 51 la prima fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Gli Azzurri si sono imposti nel gruppo D davanti a Lituania e Islanda, avanzando insieme a loro alla seconda fase dei Qualifiers. A partire dalla prossima finestra FIBA riservata alle nazionali (prevista a fine agosto) si formerà un nuovo raggruppamento in cui si mischieranno le squadre provenienti dal girone dell’Italia e quelle che si sono qualificate dalla Pool C: Turchia, Serbia e Bosnia. Nella seconda fase non si riparte da zero, infatti vengono portati avanti tutti i risultati ottenuti nel primo gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket, la classifica dell’Italia al via della seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2027: buon vantaggio sulla Lituania

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Bosnia - Italia: i rigori | Qualificazioni Mondiali 2026

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