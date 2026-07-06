L’Italia ha concluso ieri la prima fase delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2027. La vittoria contro la Lituania ha consentito alla squadra di mantenere il primo posto nel girone, creando un vantaggio rispetto a Lituania e Islanda. Ora, la squadra si prepara per la seconda fase, che inizierà ad agosto, con la possibilità di affrontarla con maggiore serenità.

Si è chiusa ieri, almeno per l’Italia, la prima fase delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2027. La vittoria sulla Lituania ha avuto due conseguenze di grande importanza: la prima è che si può affrontare con più calma la seconda fase, che partirà ad agosto, e la seconda è direttamente connessa al primo posto nel girone. Andiamo a scoprire però tutto nel dettaglio. Innanzitutto, la graduatoria definitiva, contando i punti secondo la maniera FIBA (2 punti a vittoria e 1 punto a sconfitta): Italia 11 (5-1), Lituania 9 (3-3), Islanda 9 (3-3), Gran Bretagna 7 (1-5). La Gran Bretagna è eliminata e andrà a giocare per le prequalificazioni degli Europei 2029, dopo aver ceduto per 86-88 all’Islanda in quel di Manchester. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Basket, la classifica dell’Italia nella prima fase di qualificazione ai Mondiali 2027: vantaggio importante su Lituania ed Islanda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bosnia - Italia: i rigori | Qualificazioni Mondiali 2026

Notizie e thread social correlati

Qualificazioni Mondiali basket 2027: la classifica dell’Italia prima della LituaniaL’Italia si trova al primo posto nel gruppo di qualificazione ai Mondiali di basket 2027, in attesa dell’ultima partita contro la Lituania.

Basket, l’Italia chiude la prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 ospitando la Lituania a BolognaDomani sera alle 20:00 si gioca a Bologna tra Italia e Lituania, ultima partita della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027.

Temi più discussi: Qualificazioni Mondiali basket 2027: la classifica del girone dell’Italia e l’importanza della trasferta in Islanda; ItalBasket, rimonta folle alla Lituania e 1° posto; L'Italia ingrana la quarta, battuto lo spauracchio Islanda 102-83; Mondiale U17M, L’ITALIA BATTE IL GIAPPONE 95-62 E CHIUDE AL 13° POSTO.

Italbasket nel Gruppo J, la classifica si decide domani: la situazione x.com

Line-up attesa per la prossima stagione della Basketball Champions League. (Nota: si prevede che la Cibona Zagabria partecipi alla BCL. La nuova squadra di Roma n°2 dovrebbe partecipare tramite qualificazione di Brescia). reddit

Qualificazioni Mondiali basket 2027: la classifica dell’Italia prima della LituaniaAndiamo a vedere, come oramai di consueto, qual è la situazione di classifica dell'Italia in vista non soltanto di quest'ultima giornata di prima fase ... oasport.it

Qualificazioni Mondiali basket 2027: la classifica del girone dell’Italia e l’importanza della trasferta in IslandaCome in ogni occasione che precede gli incontri delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2027, o meglio delle loro finestre, si va a verificare quale sia ... oasport.it