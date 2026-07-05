Qualificazioni Mondiali basket 2027 | la classifica dell’Italia prima della Lituania

L’Italia si trova al primo posto nel gruppo di qualificazione ai Mondiali di basket 2027, in attesa dell’ultima partita contro la Lituania. La squadra ha ottenuto risultati che le permettono di mantenere la vetta, con un margine di punti che la colloca davanti alle altre nazionali del girone. La sfida con la Lituania si svolgerà nell’ultima giornata e deciderà la posizione finale nel gruppo. La classifica attuale mostra un vantaggio per gli azzurri rispetto alle inseguitrici.

Andiamo a vedere, come oramai di consueto, qual è la situazione di classifica dell’Italia in vista non soltanto di quest’ultima giornata di prima fase delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2027, ma anche in relazione alla seconda fase, quella cui la squadra azzurra e la Lituania sono ormai qualificate con certezza matematica (mentre Islanda e Gran Bretagna si giocheranno l’ulteriore posto nel nuovo raggruppamento che prenderà il via in agosto). I fatti (qui la quota punti è indicata secondo il metro FIBA, con due a vittoria e uno a sconfitta): Italia prima a quota 9 (4-1), Lituania seconda a quota 8 (3-2), Islanda terza a quota 7 (2-3) e Gran Bretagna quarta a quota 6 (1-4). 🔗 Leggi su Oasport.it

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