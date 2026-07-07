Sono stati annunciati i nomi delle squadre ammesse alla prossima edizione dell’Eurolega femminile 2026-2027. Tra le partecipanti figurano anche le squadre di Schio e Venezia, che si aggiungono alle altre squadre già confermate. La competizione si svolgerà nella stagione 2026-2027 e il titolo in corso è detenuto da una squadra turca. Gli elenchi ufficiali sono stati pubblicati, confermando la partecipazione delle squadre italiane.

Sono stati rilasciati gli elenchi delle squadre che parteciperanno all’edizione 2026-2027 dell’Eurolega femminile, il cui titolo è detenuto dalle turche del Fenerbahce. In campo anche due squadre italiane, con il Famila Schio che partirà dai gironi e l’Umana Reyer Venezia che, invece, dovrà prendersi uno dei posti disponibili tramite le qualificazioni. Questo l’elenco delle squadre già nei gironi: Athinaikos Qualco (Grecia), AZS UMCS Lublino (Polonia), Basket Landes (Francia), Beretta Famila Schio (Italia), Casademont Saragozza (Spagna), CS Rapid Bucarest (Romania), Fenerbahce Opet (Turchia), Galatasaray Cagdas Faktoring (Turchia) Kangoeroes... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket femminile: anche Schio e Venezia al via dell’Eurolega 2026-2027

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Beretta Famila Schio v Umana Reyer Venezia | Full Basketball Game | EuroLeague Women 2025-26

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