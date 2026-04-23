LIVE Venezia-Schio 7-14 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | ritmi subito alti Schio avanti di sette

Nella partita tra Venezia e Schio, in corso nel campionato di A1 femminile 2026, i primi minuti sono stati caratterizzati da ritmi elevati e un vantaggio iniziale di sette punti per la squadra di Schio. Durante il primo quarto, la giocatrice Giorgia Sottana ha preso parte all'incontro, mentre Cubaj ha segnato i primi punti per Venezia. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sui punteggi e le azioni di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-18 Si iscrive alla partita Giorgia Sottana. 9-16 Primi punti per Cubaj. 7-16 Conde fa 22 ai liberi. Time out. 7-14 Non sbaglia in lunetta Zandalasini. 7-12 Tripla di Verona!!! 7-9 22 per Dojkic in lunetta. 5-9 Grande rotazione di Schio. Segna Keys da tre. 5-6 12 ai liberi per Dojkic. 4-6 Grande movimento e gran canestro di Keys. 4-4 Laksa fa 23 ai liberi. 4-2 Muove il punteggio Shepard. 4-0 Tripla di Pan! 1-0 Santucci fa 12 ai liberi. 20.16 SI PARTE!!!!! 20.13 L’atmosfera inizia a scaldarsi, sale la tensione. Le giocatrici stanno ultimando le fasi di riscaldamento. 20.10 È il momento dell’inno italiano al Taliercio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Schio 7-14, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: ritmi subito alti, Schio avanti di sette Notizie correlate LIVE Schio-Venezia 18-19, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: Reyer avanti di una lunghezza dopo 10?, 8 punti di CharlesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il primo quarto sul 18-19 in favore di Venezia su Schio! 18-19 Appoggio di Olbis Andre’ per il -1. LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella SantucciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui: l’Umana Reyer Venezia fa saltare il fattore campo in gara-1 vincendo a Schio per 60-71... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; Reyer-Schio, iniziano le finali scudetto. In diretta sulla Rai; Finale scudetto Basket Femminile 2026 tra Schio e Venezia: ecco chi sono le migliori giocatrici italiane che si sfideranno; ELW Final Six Quarti di Finale: Spar Girona – Umana Reyer Venezia 70-64. LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: tra pochi minuti la palla a dueCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Famila Wuber Schio-Umana Reyer ... oasport.it LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it Splendida vittoria in trasferta per l’Umana Reyer Venezia in Gara 1 della Finale Scudetto. Battuto il Famila Wuber Schio per 71-60. Giovedì al Taliercio Gara 2 Anna Bigarello - facebook.com facebook Colpo di mano della Reyer Venezia: è sua gara-1 di finale scudetto a Schio, e giovedì ci sarà la decisiva sfida al Taliercio nella serie 2 su 3 x.com