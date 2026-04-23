LIVE Venezia-Schio 40-61 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | vola via Schio in difficoltà la Reyer

Nella partita di basket femminile tra Venezia e Schio, quest'ultima ha concluso il primo tempo in vantaggio con un punteggio di 40-61. Durante la gara, sono stati sanzionati due timeout tecnici, uno a ciascuna delle due squadre, e sono stati segnati alcuni tiri liberi. La partita è stata aggiornata in tempo reale, con diverse azioni di gioco e variazioni nel punteggio, fino al risultato attuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42-61 Segna il libero Charles. Tecnico a Zandalasini. 41-61 12 di Pasa in lunetta. Time out. 40-61 Tripla di Verona. 40-58 Gioco da tre punti per Villa. 37-58 Segna Zandalasini. 37-56 12 per Santucci. 36-56 Verona in contropiede. 36-54 Ancora Andrè. Time out. 36-52 Segna anche Andrè. 36-50 33 ai liberi per Zandalasini. 36-47 Tripla di Conde!!! 36-44 Taglio e canestro di Keys. 36-42 Segna Pan. Si riparte al Taliercio! Schio ha sempre reagito ai tentativi di rimonta della Reyer e va a riposo meritatamente davanti di otto lunghezze. Tra poco il secondo tempo. 34-42 FINE SECONDO QUARTO! 34-42 Gran movimento di Andrè.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Schio 40-61, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: vola via Schio, in difficoltà la Reyer Notizie correlate LIVE Schio-Venezia 47-55, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: terzo quarto dominato dalla Reyer, Famila Wuber in difficoltàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-57 2/2 ai liberi di Costanza Verona. LIVE Venezia-Schio 7-14, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: ritmi subito alti, Schio avanti di setteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-18 Si iscrive alla partita Giorgia Sottana. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streaming; LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; Basket femminile, Finale Scudetto 2026: Venezia-Schio oggi in TV, orario e dove vederla; Famila Schio domani a Venezia per riaprire la lotta scudetto. LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: tra pochi minuti la palla a dueCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Famila Wuber Schio-Umana Reyer ... oasport.it Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streamingOggi potrebbero succedere tante cose. Venezia-Schio (ore 20.15), gara-2 della finale scudetto, è destinata ad avere due inevitabili sorti. Una: ... oasport.it Splendida vittoria in trasferta per l’Umana Reyer Venezia in Gara 1 della Finale Scudetto. Battuto il Famila Wuber Schio per 71-60. Giovedì al Taliercio Gara 2 Anna Bigarello - facebook.com facebook Colpo di mano della Reyer Venezia: è sua gara-1 di finale scudetto a Schio, e giovedì ci sarà la decisiva sfida al Taliercio nella serie 2 su 3 x.com