serie a basket amedeo della valle ha firmato con varese

Amedeo Della Valle ha firmato con Varese. Il giocatore, che ieri ha annunciato l’addio a Brescia, lascia dopo cinque stagioni e il titolo di MVP nel 2021-22. La società ha comunicato ufficialmente l’ingaggio nel pomeriggio. Della Valle si trasferisce in una nuova squadra, segnando un cambio di casacca dopo aver concluso il suo impegno con il club precedente.

Colpo a sorpresa della Pallacanestro Varese, che nel pomeriggio ha annunciato l'ingaggio di Amedeo Della Valle. Ieri il messaggio con cui il giocatore ha dato l'addio a Brescia - club nel quale ha militato nelle ultime 5 stagione e con cui è stato eletto MVP del campionato nel 2021-22 - oggi l'inizio di un nuovo capitolo. Zachary Sogolow, General Manager del club varesino, ha accolto così il nuovo acquisto: "Siamo estremamente orgogliosi di poter accogliere Amedeo nella famiglia biancorossa. Parliamo di un giocatore straordinario, uno dei migliori interpreti del basket italiano degli ultimi anni, capace di incidere in ogni partita e di trasmettere la propria mentalità vincente a tutto l'ambiente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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