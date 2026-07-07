Basilicata | ambiente stanziamento per la promozione dei territori Giunta regionale

La Giunta regionale di Basilicata ha approvato un’operazione chiamata “Ambiente Basilicata: una strategia verde per la promozione dei territori”.

Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale di Basilicata ha approvato l’operazione “Ambiente Basilicata: una strategia verde per la promozione dei territori”. Finanziamento, per un importo di euro 2.200.000,00, riconducibile al PR FESR-FSE Basilicata 2021-2027 nell’ambito degli Interventi per la conservazione e tutela della Biodiversità(Prioritired Action Framework PAF). La Strategia assunta quella di avere come fulcro delle attività “ il principio dello sviluppo sostenibile, della partecipazione, dell’educazione ambientale e di comunicazione declinati nel Programma Pluriennale Ambiente Basilicata”. Un progetto per promuovere una cultura... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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