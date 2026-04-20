Rifiuti | Rocca 22 aprile piano in giunta regionale poi confronto con territori

Il 22 aprile la giunta regionale del Lazio si riunirà in una seduta straordinaria per approvare il nuovo piano rifiuti. Dopo l’approvazione, ci sarà un confronto con i territori interessati alla gestione dei rifiuti. La riunione si svolgerà in un momento in cui sono in corso discussioni sulle modalità di smaltimento e sulle strategie di raccolta nel territorio. Nessun dettaglio sui contenuti specifici del piano viene ancora reso noto.

Il 22 aprile si terrà una seduta straordinaria della giunta regionale, durante la quale sarà approvato il piano rifiuti per il Lazio. A comunicarlo è stato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso dell’evento “Regione Lazio in Comune”, che si è svolto nella Sala Tirreno della Regione Lazio, in collaborazione con Anci. Dettagli sul Piano Rifiuti. “Il 22 aprile in giunta straordinaria – ha affermato Rocca – approviamo il piano rifiuti: non è il verbo, è un punto iniziale di confronto su cui parleremo. Non voglio rimanere ostaggio, come la giunta precedente, di un piano rifiuti che non è un piano rifiuti. Non ho pregiudizi ideologici, ma desidero un confronto serio, affinché ciascun capoluogo possa avere la propria discarica e conferire nel proprio territorio, evitando di doverlo fare in un’altra provincia.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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