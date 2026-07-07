La cupola della Basilica di San Gaudenzio a Novara si staglia nel cielo della città, rappresentando un elemento distintivo dell’edificio. La chiesa è considerata uno dei principali monumenti storici e artistici della zona. La struttura si trova nel centro di Novara e si caratterizza per il suo stile architettonico, visibile anche dalla grande altezza della cupola. La basilica è aperta al pubblico e visitabile, attirando numerosi visitatori interessati alla sua architettura e alle opere d’arte al suo interno.

Novara, la quarta città del Piemonte per popolazione, è un luogo dove storia, arte e spiritualità si intrecciano con la vita quotidiana. Tra le attrazioni che colpiscono immediatamente i visitatori internazionali spicca la Basilica di San Gaudenzio, capolavoro architettonico che domina il centro storico con la sua maestosa cupola, simbolo della città. Situata a pochi passi dal cuore pulsante di Novara, la basilica è dedicata al patrono cittadino, San Gaudenzio, vescovo della città nel IV secolo. La costruzione dell’edificio attuale risale al XVI secolo, ma il suo elemento più spettacolare, la cupola alta 121 metri, fu progettata dall’architetto Alessandro Antonelli nel XIX secolo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Basilica di San Gaudenzio: la cupola che domina il cielo di Novara

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Episodio 32: La Basilica di San Gaudenzio: una cupola che sfida il cielo

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