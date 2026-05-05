Cinema nella Cupola di San Gaudenzio | Il principe d’Egitto proiettato nella sala del Compasso

Sabato 9 maggio, alle 21, la Sala del Compasso della Cupola di San Gaudenzio ospiterà una proiezione del film d’animazione "Il principe d’Egitto". L'iniziativa è promossa dalla delegazione Fai di Novara in collaborazione con la Fondazione fabbrica lapidea di San Gaudenzio - 1552.La riapertura.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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