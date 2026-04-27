Le giovanissime dell' Hockey Novara sono campionesse d' Italia | la Cupola si colora di rosa per loro

Le giovani atlete dell'Hockey Novara hanno vinto il titolo di campionesse d'Italia nell'under 13 femminile. La finale si è svolta alla Cupola, dove le ragazze hanno conquistato il primo posto. La squadra di Novara ha ottenuto una vittoria importante, portando a casa il trofeo e scrivendo un nuovo capitolo nelle competizioni nazionali giovanili. La vittoria è stata celebrata con entusiasmo dalla società e dai supporter.

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