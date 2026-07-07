Un supermercato di quartiere a Milano ha chiuso, lasciando gli anziani a dover camminare circa un chilometro per acquistare pane, latte e frutta. Una residente di 82 anni, che abita nel quartiere Sant’Ambrogio da oltre 50 anni, ha dichiarato di avere difficoltà a muoversi e di trovare difficile fare la spesa senza negozi vicini. Gli anziani del quartiere hanno chiesto aiuto per la mancanza di esercizi commerciali nelle vicinanze.

Milano – “Io cammino a fatica. Ormai è un’impresa riuscire a comprare il pane, il latte e la frutta perché tutti i negozi sotto casa sono spariti”. Giovanna ha 82 anni e da oltre mezzo secolo vive nel quartiere Sant’Ambrogio, alla Barona. Con il suo deambulatore passa davanti alla serranda abbassata del supermercato negli spazi del mercato comunale coperto, che ha chiuso da una manciata di giorni. Sotto il porticato sono rimasti la farmacia, la lavanderia, il parrucchiere e il bar. “Il quartiere è diventato un deserto. Un problema soprattutto per gli anziani e per le mamme con i bambini piccoli” dice Ramon Murgese, autista, residente della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barona, chiude il supermercato di quartiere: “Un chilometro a piedi per pane e latte”. L’appello degli anziani: “Aiutateci”

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