Nel quartiere Barona, ieri si è svolto il Marra Block Party, un evento musicale con l'artista Marracash che ha attirato circa 7.400 persone, ognuna con un biglietto da 25 euro. La manifestazione ha raccolto circa 230mila euro, destinati a progetti nel quartiere. La performance ha incluso il brano in cui il cantante invita a

di Cristiana Mariani MILANO Circa 7.400 biglietti venduti, a 25 euro ognuno, e una raccolta totale di circa 230mila euro: questo è il bilancio del Marra Block Party, l’evento che si è svolto ieri pomeriggio in via Enrico De Nicola. Nel pieno cuore della Barona, dove Fabio Rizzo, così è ancora conosciuto nel quartiere Marracash, è cresciuto. Al netto di Siae e Iva, la cifra ricavata sarà destinata ad attività sociali e alla riqualificazione di strutture alla Barona, tra cui il rifacimento dei campetti della scuola media De Nicola, ex istituto Sant’ambrogio. I partner e gli sponsor coinvolti hanno sostenuto i costi di produzione necessari per la realizzazione dell’evento, oltre a supportare anch’essi la raccolta fondi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marracash canta nella sua Barona: "Trasformare la rabbia in energia". Oltre 230mila euro per il quartiere

Notizie correlate

Leggi anche: Marracash torna nella “sua” Barona, festeggiamenti per il disco di diamante: “Ci rivedremo al “Marra Block party“”

“Il 18 aprile ci vediamo in Barona per Marra Block Party”: Marracash festeggia il disco di diamante (oltre 500mila copie vendute) per l’album “Persona” – IL VIDEOMarracash ha festeggiato ieri, lunedì 2 marzo, un suo personale record: l’album “Persona” ha conquistato la certificazione di disco di Diamante,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Marracash canta Niente canzoni d’amore con Elodie alla Barona: il ritorno della coppia sul palco; Marracash, migliaia al concerto in piazza nella sua Barona. Al quartiere i 230 mila euro raccolti; Marracash canta per la scuola: concerto per riqualificare un istituto nel suo quartiere di nascita a Milano; Marracash ed Elodie tornano insieme sul palco alla Barona. VIDEO.

Marracash torna alla Barona, il Block party per il quartiereMarracash, al secolo Fabio Rizzo, ha scelto la strada da cui tutto è partito per celebrare il punto più alto della sua carriera: la Barona, periferia sud di Milano, trasformata per un giorno in un ... ansa.it

Marracash canta per la scuola: concerto per riqualificare un istituto nel suo quartiere di nascita a MilanoUn concerto per dare una mano a riqualificare Barona, nella periferia di Milano. È l’iniziativa del rapper Marracash, che si terrà nella serata di oggi, sabato 18 aprile, proprio nel quartiere milanes ... tecnicadellascuola.it

Marracash canta “Niente canzoni d’amore” con Elodie alla Barona: il ritorno della coppia sul palco x.com

Sfera Ebbasta è appena salito sul palco in Barona con Marracash cantando “15 Piani”. - facebook.com facebook