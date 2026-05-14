Pane latte vulcani e memoria | alla Reggia arriva Archetipi

La Reggia di Caserta ospiterà dal 30 maggio al 30 novembre 2026 la mostra “Archetipi” di Antonio Biasiucci. L’esposizione si svolgerà nella Gran Galleria, uno degli spazi più suggestivi della residenza reale. La mostra presenta una serie di opere che trattano temi come il pane, il latte, i vulcani e la memoria, riflettendo un legame tra elementi quotidiani e simbolici. Questa esposizione rappresenta una delle principali iniziative artistiche previste nel calendario culturale della struttura.

La Reggia di Caserta si prepara ad accogliere una delle esposizioni più attese del panorama artistico contemporaneo italiano: la mostra “Archetipi” di Antonio Biasiucci, in programma dal 30 maggio al 30 novembre 2026 nella suggestiva cornice della Gran Galleria.L’iniziativa, a cura di Tiziana. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pane sacro, pane vivo: i pani rituali italiani tra fede, memoria e identitàC’è un momento, in certi villaggi dell’entroterra sardo, in cui le mani di una donna smettono di impastare e cominciano a scolpire.

Pane, latte, carne e pesce: l’impennata del carrelloArezzo, 6 marzo 2026 – Si fa sempre più pesante il paniere di beni e servizi che rappresenta i nostri consumi.

Iva azzerata per pane, pasta e latte. I consumatori: «Un bluff». Ecco quanto si risparmierebbeRiduzione o azzeramento per un anno dell' Iva su pane, pasta e latte e Iva ridotta al 5% sui prodotti per l'infanzia e l'igiene intima femminile, cioè gli assorbenti. Sono alcune delle delle misure ... corriereadriatico.it

IVA azzerata per pane, latte e pasta (ma solo per un anno)Solo per un anno ma comunque uno stop: l’IVA potrebbe essere portata a zero per pane, pasta e latte e fortemente ridotta (al 5%) per altri beni come i prodotti per l’infanzia e per l’igiene intima ... greenme.it