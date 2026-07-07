Bari | perquisizioni in sedi di due società sportive Guardia di finanza

Nella mattinata, la Guardia di finanza ha eseguito perquisizioni in due sedi di società sportive nella città di Bari. Le operazioni sono state condotte nell’ambito di un procedimento penale in corso, senza ulteriori dettagli sulla natura dell’indagine o sui soggetti coinvolti. Le attività sono state coordinate dalle autorità giudiziarie e hanno riguardato l’ispezione dei locali e la ricerca di documenti utili all’indagine.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nella mattinata odierna, nell’ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari, su disposizione di questa Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari, stanno dando esecuzione a un provvedimento di perquisizione presso le sedi di due società sportive. In estrema sintesi e nel rispetto del segreto investigativo, le ipotesi poste a fondamento del provvedimento riguardano le false comunicazioni sociali (bilancio dell’esercizio 2024 di una delle due società con sede a Bari) nonché fattispecie di bancarotta fraudolenta connesse alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata, ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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