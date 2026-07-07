La procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati il patron del Napoli e suo figlio, nel procedimento legato al trasferimento del calciatore Elia Caprile. Le accuse riguardano bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali. L’indagine si concentra sulle modalità del trasferimento avvenuto nell’estate 2023 dal Bari al Napoli. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli dell’indagine.

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe indagato dalla procura di Bari con il figlio Luigi per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali in relazione al trasferimento del calciatore Elia Caprile dal Bari al Napoli, avvenuto nell’estate del 2023. Perquisizioni nelle sedi dei due club. Di cosa sono accusati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi Stando a quanto riportato dall’agenzia Agi, secondo i pm baresi la cessione del portiere Elia Caprile dal Bari al Napoli (le due società sono entrambe di proprietà della Filmauro spa) avrebbe provocato un ingiusto profitto alla società calcistica partenopea. Nel bilancio di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

© Virgilio.it - Aurelio De Laurentiis indagato a Bari col figlio Luigi per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bancarotta fraudolenta, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis. Perquisizioni della finanza a Bari e NapoliPerquisizioni in corso presso le sedi di una società calcistica, della squadra di calcio e di una società di produzione cinematografica, nell'ambito...

Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi indagati per bancarotta, perquisizioni nelle sedi del Napoli e del Bari. I conti in rosso e la plusvalenza negataNelle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno perquisito le sedi del Napoli e del Bari, due club collegati alla famiglia dell’imprenditore.

Temi più discussi: Bancarotta fraudolenta: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis; Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli; Bancarotta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. Perquisite le sedi di Napoli e Bari; Allegri nuovo allenatore del Napoli, è ufficiale. De Laurentiis: Benvenuto Max.

Luigi e Aurelio De Laurentiis indagati per la bancarotta del BariNel mirino della finanza l’amministratore unico della società pugliese e il padre, presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Perquisizioni nelle sedi delle due società calc ... quotidiano.net

De Laurentiis e il figlio Luigi indagati per bancarotta fraudolentaLa Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il figlio Luigi De Laurentiis nell'ambito di ... cronachedellacampania.it

Gigi D’Alessio torna allo stadio Maradona: è già caccia al biglietto! I dettagli - Napoli Journal reddit