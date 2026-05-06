Maxi operazione antidroga della guardia di finanza | 8 arresti e 10 indagati Perquisizioni anche nel casertano

Nella giornata odierna, le forze dell'ordine hanno portato a termine un'ampia operazione antidroga, che ha coinvolto numerosi controlli e perquisizioni in diverse zone. Sono otto le persone arrestate e dieci quelle indagate a piede libero, mentre i beni sequestrati ammontano a circa 780 mila euro. L'azione ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni degli arrestati.

Otto persone arrestate e 10 indagati a piede libero. Sequestrati beni per 780mila euro. Sono questi i numeri della maxi operazione della Guardia di Finanza che ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone, accusate di associazione a delinquere.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Operazione antidroga tra Campania e Lazio: arresti e maxi-sequestri della Guardia di FinanzaScattata nelle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Guardia di Finanza, coordinata dal Comando Provinciale di Salerno, che ha... Corruzione, perquisizioni della Guardia di Finanza al ministero della Difesa, Terna e RFI: 26 indagatiLa Guardia di Finanza ha avviato questa mattina una vasta serie di perquisizioni presso le sedi del ministero della Difesa, di Terna, società che... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scovati oltre sedici chilogrammi di hashish in casa: maxi sequestro della Polizia, due arresti; Castellammare di Stabia, armi e droga nei quartieri popolari: maxi operazione della Polizia; Viterbo - Maxi operazione della Guardia di finanza dalle prime luci dell'alba: perquisizioni e sequestri in supermercati; Viterbo, maxi frode fiscale nei supermercati: 41 perquisizioni. Maxi operazione antidroga della guardia di finanza: 8 arresti e 10 indagati. Perquisizioni anche nel casertanoSequestrati beni per 780mila euro ritenuti provento dello spaccio. Patto col clan per lo smercio di stupefacenti ... casertanews.it Traffico di droga, maxi operazione tra Salerno e Lazio: arresti e sequestriMaxi operazione antidroga all’alba tra Campania e Lazio. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno sono entrati in azione ... zon.it Morte Alicia Amoruso, blitz dei carabinieri: perquisizioni nell’azienda del verde pubblico x.com Sono inoltre in corso perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di altri 10 soggetti coinvolti nell’inchiesta. - facebook.com facebook