Bari Calcio | perquisizioni e indagini per bancarotta e falsi in bilancio sui De Laurentiis

La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nelle sedi di Bari, Napoli e Filmauro. Sono stati iscritti nel registro degli indagati due membri della famiglia De Laurentiis, uno dei quali è il presidente del club di calcio. Le indagini riguardano presunte irregolarità contabili e bancarotta. Le autorità hanno acquisito documenti e materiale informativo nelle operazioni avvenute nelle ultime ore.

Bari Calcio: la Guardia di Finanza perquisisce le sedi di Bari, Napoli e Filmauro. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta e falso in bilancio. Una tempesta giudiziaria scuote i vertici del panorama calcistico meridionale, portando alla luce presunte irregolarità gestionali legate alle passate stagioni del Bari Calcio. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno avviato una massiccia operazione di perquisizione che ha interessato contemporaneamente i centri di comando della società pugliese, della SSC Napoli e della holding cinematografica Filmauro srl. L’attività investigativa punta a fare chiarezza sulle manovre contabili che hanno preceduto la crisi finanziaria della compagine biancorossa. 🔗 Leggi su 2anews.it

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