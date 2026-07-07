La Procura di Bari ha richiesto il fallimento della SSC Bari, dopo un blitz sui De Laurentiis. La richiesta di liquidazione giudiziale è stata presentata ufficialmente, con motivazioni ancora da chiarire. La decisione arriva dopo le indagini condotte sul club e sulla famiglia coinvolta. La procedura di fallimento potrebbe portare alla messa in liquidazione dell’intera società. La decisione sarà presa dal giudice competente nelle prossime settimane.

La Procura di Bari ha chiesto ufficialmente l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale – il vecchio fallimento – per la SSC Bari. Il pesante retroscena emerge a poche ore dal blitz della Guardia di Finanza che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Luigi e Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio e bancarotta fraudolenta. L'istanza di fallimento, di cui si è avuto notizia soltanto oggi, è legata a doppio filo al verdetto del campo: lo stato d'insolvenza e il definitivo tracollo finanziario del club si sono infatti palesati dopo la retrocessione in Serie C, maturata il 22 maggio scorso a seguito dello 0-0 nel ritorno dei playout contro il Sudtirol. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Bari Calcio: la Procura chiede il fallimento dopo il blitz sui De Laurentiis. Ecco perché

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7 LUGLIO 2026 CALCIO - BARI: INDAGINI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA LA PROCURA CHIEDE IL FALLIMENTO

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#BREAKINGNEWS / ANSA Perquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl nell'ambito di una indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi e Aurelio De Laurentiis. I due, il x.com

Aurelio de Laurentiis è indagato con il figlio Luigi per bancarotta fraudolenta della squadra di calcio del Bari reddit

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