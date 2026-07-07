bancarotta del bari calcio indagati aurelio e luigi de laurentiis

Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Bari con l’accusa di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali. Le indagini riguardano l’operazione di mercato estiva 2023, quando il calciatore Elia Caprile è stato trasferito dal Bari al Napoli. La vicenda riguarda le modalità con cui sono state gestite le comunicazioni e le transazioni finanziarie legate alla cessione del giocatore.

Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi sono indagati dalla procura di Bari per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali per l’operazione che ha portato, nell’estate del 2023, al trasferimento del calciatore Elia Caprile dal Bari al Napoli. I pm ritengono che l’operazione di cessione di Caprile avrebbe provocato un ingiusto profitto per la Ssc Napoli. Entrambe le società sono di proprietà della Filmauro Spa. Nel bilancio di esercizio del 2024 della società barese non sarebbero stati evidenziati i criteri utilizzati per determinare il corrispettivo e la valutazione del potenziale valore futuro del calciatore, che è stato ceduto per 2,2 milioni di euro al Napoli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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