Catanzaro-Bari | per i pugliesi retrocessione o playout Calcio serie B ultima giornata della stagione regolare

Da noinotizie.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima giornata del campionato di serie B, tutte le partite si disputeranno alle 20:30. Tra queste c’è anche il match tra le squadre di Catanzaro e Bari, che rappresenta una sfida decisiva per i pugliesi in vista di retrocessione o playout. La partita chiuderà la stagione regolare e determinerà gli eventuali scontri di spareggio per la permanenza nel campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si giocano tutte alle 20,30: Fra le dieci partite dell’ultima giornat nel campionato di calcio di serie B figura Catanzaro-Bari che per i pugliesi significa retrocessione o playout. I pugliesi sono ora a quota 37 punti in classifica e, dati gli altri risultati odierni, non hanno alcuna possibilità di salvezza diretta. In sestultima posizione si trovano infatti, con 40 punti, Empoli e Südtirol teoricamente raggiungibili dal Bari che però è in svantaggio con entrambe in classifica avulsa. Al massimo potrebbe incontrarne una ai playout oppure proprio la Virtus Entella che ha 39 punti. Il Venezia, con il pareggio 2-2 a La Spezia, è promosso in serie A dove torna dopo quattro anni.🔗 Leggi su Noinotizie.it

catanzaro bari per i pugliesi retrocessione o playout calcio serie b ultima giornata della stagione regolare
© Noinotizie.it - Catanzaro-Bari: per i pugliesi retrocessione o playout Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolare

Notizie correlate

Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa. Ultima giornata, i pugliesi rischiano di dipendere da Pescara-SpeziaIl Bari ha superato per 2-0 la Virtus Entella nella penultima giornata della stagione regolare del campionato di calcio di serie B.

Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessione per Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playoutSerie D girone H, risultati 38/ma (ultima) giornata: Acerrana-Manfredonia 1-2, Città di Fasano-Paganese 6-0, Fidelis Andria-Pompei 1-2, Francavilla...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: CATANZARO - BARI, LE INFO PER LA PREVENDITA; #CatanzaroBari : info biglietti settore ospiti; Catanzaro–Bari e play-off: al via la doppia prevendita al Ceravolo; Catanzaro - Bari in Diretta Streaming | DAZN IT.

catanzaro bari catanzaro bari per iCatanzaro-Bari: per i pugliesi retrocessione o playout Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolareSi giocano tutte alle 20,30: Fra le dieci partite dell’ultima giornat nel campionato di calcio di serie B figura Catanzaro-Bari che per i pugliesi significa retrocessione o playout. noinotizie.it

catanzaro bari catanzaro bari per iUltima fermata, vecchie conoscenze: Catanzaro-Bari è anche la sfida degli exNovanta minuti per decidere il finale di una stagione complicata, vissuta tra alti, bassi e continue pressioni. tuttobari.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.