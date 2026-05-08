Nell'ultima giornata del campionato di serie B, tutte le partite si disputeranno alle 20:30. Tra queste c’è anche il match tra le squadre di Catanzaro e Bari, che rappresenta una sfida decisiva per i pugliesi in vista di retrocessione o playout. La partita chiuderà la stagione regolare e determinerà gli eventuali scontri di spareggio per la permanenza nel campionato.

Si giocano tutte alle 20,30: Fra le dieci partite dell’ultima giornat nel campionato di calcio di serie B figura Catanzaro-Bari che per i pugliesi significa retrocessione o playout. I pugliesi sono ora a quota 37 punti in classifica e, dati gli altri risultati odierni, non hanno alcuna possibilità di salvezza diretta. In sestultima posizione si trovano infatti, con 40 punti, Empoli e Südtirol teoricamente raggiungibili dal Bari che però è in svantaggio con entrambe in classifica avulsa. Al massimo potrebbe incontrarne una ai playout oppure proprio la Virtus Entella che ha 39 punti. Il Venezia, con il pareggio 2-2 a La Spezia, è promosso in serie A dove torna dopo quattro anni.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Catanzaro-Bari: per i pugliesi retrocessione o playout Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolare

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