Nell'ultima giornata della stagione regolare di Serie B, tutte le partite si giocano alle 20,30, tra cui la sfida tra Catanzaro e Bari. Per i pugliesi, il risultato di questa partita potrebbe determinare la retrocessione o la partecipazione ai playout. La giornata rappresenta l’atto conclusivo del campionato, che si concluderà con le ultime sfide di questa stagione.

Si giocano tutte alle 20,30: Fra le dieci partite dell’ultima giornat nel campionato di calcio di serie B figura Catanzaro-Bari che per i pugliesi significa retrocessione o playout. I pugliesi sono ora a quota 37 punti in classifica e, dati gli altri risultati odierni, non hanno alcuna possibilità di salvezza diretta. In sestultima posizione si trovano infatti, con 40 punti, Empoli e Südtirol teoricamente raggiungibili dal Bari che però è in svantaggio con entrambe in classifica avulsa. Al massimo potrebbe incontrarne una ai playout oppure proprio la Virtus Entella che ha 39 punti. Il Venezia, con il pareggio 2-2 a La Spezia, è promosso in serie A dove torna dopo quattro anni.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Catanzaro-Bari: per i pugliesi retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolare

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