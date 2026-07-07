bari aurelio de laurentiis e il figlio luigi indagati per bancarotta fraudolenta

A Bari, Aurelio De Laurentiis e suo figlio Luigi sono stati iscritti nel registro degli indagati per bancarotta fraudolenta. La Procura della Repubblica ha avviato un'inchiesta sulle loro attività finanziarie. L'indagine riguarda diverse ipotesi di reato legate a una possibile gestione fallimentare. Nessuna accusa formale è stata ancora confermata e gli indagati hanno il diritto di difendersi.

Terremoto nel calcio italiano. Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della Società Sportiva Bari. Perquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl nell'ambito di una indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi e Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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De Laurentiis e il figlio Luigi indagati per bancarotta fraudolenta

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Aurelio De Laurentiis e il figlio luigi indagati per "bancarotta fraudolenta", indagine su Bari calcio, Napoli e FilmauroUn’indagine in corso coinvolge il presidente di una società calcistica e suo figlio, entrambi indagati per bancarotta fraudolenta.

Bari, false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta: indagati Aurelio e Luigi De LaurentiisAurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati dalla Procura di Bari per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta.

Temi più discussi: Bari in bancarotta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis; Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta: indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi; Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi indagati per bancarotta, perquisizioni nelle sedi del Napoli e del Bari. I conti in rosso e la plusvalenza negata; Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta: finanza nelle sedi del Napoli e del Bari.

I presidenti di Napoli e Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis, sono coinvolti in un'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Bari, con le ipotesi di reato di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Nel mirino soprattutto l'operazione x.com

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Bari: Aurelio and Luigi De Laurentiis Under Investigation for Fraudulent BankruptcyAurelio and Luigi De Laurentiis are under investigation by the Bari Public Prosecutor's Office for alleged false accounting and fraudulent bankruptcy, connected to the request for judicial liquidation ... gazzetta.it

Bancarotta Bari Calcio, indagati Luigi e Aurelio De LaurentiisPerquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl nell'ambito di una indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi ... ansa.it