Il 4 luglio, la conduttrice Barbara D’Urso è stata accolta da una grande folla in piazza Partigiani ad Alassio, durante una serata in Liguria. La showgirl ha partecipato a un evento pubblico, attirando numerosi spettatori. Nel corso della serata, è stata vista indossare un minidress con pizzi e trasparenze. La presenza di pubblico e l’afflusso di persone sono stati documentati da testimoni e fotografie.

Barbara D’Urso è tornata davanti al suo pubblico e lo ha fatto alla grande: nella serata del 4 luglio la conduttrice napoletana è stata accolta in piazza Partigiani ad Alassio da un bagno di folla caloroso, curioso e partecipe. Intorno al salotto elegante della cittadina ligure, tra le più amate del Ponente, si sono radunati tantissimi giovani, turisti, torinesi e milanesi in vacanza, tutti stretti alle transenne per vederla da vicino. Per molti è stata una sorpresa ritrovarsi davanti uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, quella Barbara che per anni ha fatto compagnia al pubblico nei pomeriggi di Canale 5 e che, negli ultimi tempi, si è ritrovata invece al centro di una fase personale e professionale decisamente delicata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Barbara D’Urso, il minidress tra pizzi e trasparenze in vacanza in Liguria

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