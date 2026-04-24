Barbara d’Urso ha avviato una causa legale contro un’azienda per una richiesta di 35 milioni di euro. Nel frattempo, Maria De Filippi e Silvia Toffanin hanno risposto alle accuse riguardanti la gestione degli ospiti, sostenendo di non averle accettate. La disputa tra le figure televisive si sta svolgendo in un quadro di tensioni pubbliche e azioni legali. La vicenda si sta sviluppando attraverso comunicazioni ufficiali e dichiarazioni delle parti coinvolte.

? Cosa sapere Barbara d'Urso avvia causa legale contro l'azienda per 35 milioni di euro.. Maria De Filippi e Silvia Toffanin respingono le accuse sulla gestione degli ospiti.. La controversia legale avviata da Barbara d’Urso contro l’azienda per cui ha prestato servizio per oltre due decenni ha innescato una reazione immediata da parte di Maria De Filippi e Silvia Toffanin, che hanno respinto ogni accusa mossa dalla conduttrice. Il conflitto si è acceso dopo le indiscrezioni riguardanti la denuncia presentata dalla 68enne, la quale contesta un commento denigratorio apparso nel 2023 sull’account social ufficiale del Biscione, evento all’epoca attribuito a un attacco hacker.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra tra Barbara d’Urso e: 35 milioni e accuse feroci

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