L’estetica lingerie continua a ridefinire i codici della femminilità trasformando pizzi satin e trasparenze in elementi centrali

L'estetica della lingerie si evolve, integrando pizzi, satin e trasparenze nel guardaroba quotidiano e nello street style. Questi materiali vengono utilizzati non solo come intimo, ma anche come elementi di moda visibile, contribuendo a ridefinire i codici della femminilità contemporanea. La trasformazione riguarda sia le scelte di abbigliamento personale sia le tendenze di stile, con un focus crescente sulla valorizzazione dell’immagine femminile attraverso dettagli di lingerie.

L’estetica lingerie continua a ridefinire i codici della femminilità contemporanea, trasformando pizzi, satin e trasparenze in elementi centrali del guardaroba e dello street style. Tra richiami rétro e minimalismo moderno, il trend si afferma come linguaggio dominante del fashion system. Vittoria Ceretti ha interpretato il tema con un abito midi in satin e pizzo firmato Marc Jacobs, completato da ballerine Repetto, borsa The Attico e occhiali Chimi, per un’eleganza essenziale e sofisticata. Bella Hadid ha invece scelto Chloé con un mini abito romantico in satin e pizzo, clogs con zeppa e borsa a mano, in chiave boho contemporanea. Alexa Chung ha proposto un body arricciato con mini gonna drappeggiata e pump, costruendo una silhouette sobria e raffinata. 🔗 Leggi su Amica.it

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