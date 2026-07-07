Un rapporto riservato degli 007 segnala il rischio di collasso per alcune banche russe. Secondo il documento, le autorità di Mosca avrebbero tentato di nascondere la reale situazione finanziaria di alcune istituzioni bancarie, creando un’immagine distorta della stabilità del settore. Il rapporto evidenzia come le strategie di comunicazione ufficiali abbiano cercato di mascherare le difficoltà economiche di alcune banche, pur senza fornire dettagli specifici sulle singole entità coinvolte.

Roma, 7 luglio 2026 – Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi, recita un certo adagio. Questo succede anche in economia, quando si vuole dare una visione della realtà che non corrisponde al vero. Vale anche per il Cremlino, che per oltre quattro anni presentato la tenuta dell'economia russa come la dimostrazione del fallimento delle sanzioni occidentali. Peccato che la crescita del Pil, la disoccupazione ai minimi e l'aumento dei salari camuffavano quella che sta diventando la madre di tutte le disgrazie, ossia un’ economia fondata sull’industria di guerra. Il think tank: Mosca rischia l’abisso economico. Secondo un recente rapporto del Center for Strategic and International Studies (CSIS), la Russia sta progressivamente consumando le basi della propria crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Banche russe a rischio collasso”. Il rapporto riservato degli 007 svela il bluff di Mosca

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The Four-Year Audit: What Russians Actually Lost to the War in Ukraine

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