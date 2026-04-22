Gli 007 segnalano che la Russia potrebbe avviare un confronto diretto con la NATO a breve termine, una volta terminato il conflitto in Ucraina. Mosca ha dichiarato di essere pronta a questa possibilità, secondo quanto riferiscono fonti di intelligence. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i paesi europei, che monitorano attentamente gli sviluppi e le mosse della Russia nella regione.

La Russia potrebbe prepararsi a un confronto diretto con la NATO in un orizzonte temporale relativamente breve, una volta concluso il conflitto in Ucraina. È questo il quadro delineato dal servizio di intelligence militare dei Paesi Bassi (MIVD), che in un recente rapporto ha indicato Mosca come “la minaccia più grande e diretta per l’Europa”. Le valutazioni olandesi si inseriscono in un contesto di crescente attenzione da parte delle cancellerie occidentali. Analisi simili sono state rilanciate anche da agenzie internazionali come Reuters ed Euronews, che negli ultimi mesi hanno riportato preoccupazioni condivise tra diversi apparati di sicurezza europei sul rafforzamento militare e strategico della Russia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mosca è pronta a farlo”. L’allarme degli 007 è una bomba sull’Europa: cosa succede

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