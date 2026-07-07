Un bambino in difficoltà su un materassino è stato soccorso dal comandante della polizia locale di Buccinasco. L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di luglio in una località balneare della Sardegna, a circa 50 chilometri da Cagliari. Il bambino si trovava in acqua e rischiava di allontanarsi dalla riva. Il comandante ha raggiunto il bambino a nuoto e lo ha riportato sulla spiaggia in sicurezza. Non si sono registrate altre complicazioni.

Buccinasco (Milano), 7 luglio 2026 – Tardo pomeriggio di luglio, Villasimius, Sardegna. Sulla spiaggia di Porto Giunco, 50 chilometri da Cagliari, i vacanzieri si godono la sabbia bianchissima e il mare trasparente. La calma e il brusio delle voci dei bagnanti vengono spezzati da un grido di aiuto. Due bambini, sui dieci anni, giocano in acqua: uno sul materassino, l’altro che tira e spinge il gonfiabile. Una spinta forte e il materassino viene avvolto dal maestrale e spinto dalle correnti lontano da riva, in direzione dei taglienti scogli che caratterizzano l’insenatura. Il piccolo sul materassino grida aiuto, l’altro si affanna verso la riva per chiamare la mamma del bambino in pericolo, impegnata con l’altra figlia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bambino alla deriva col materassino: lo salva il comandante della polizia locale di Buccinasco

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