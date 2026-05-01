Capriolo investito da un’auto il capitano della polizia locale lo salva con l’aiuto di una residente

Venerdì 1 maggio, nei pressi dell’incrocio di Case Bruciate a Fontivegge, un capriolo è stato investito da un’auto. La presenza di un residente ha permesso di attirare l’attenzione del personale di polizia locale, che si è recato sul posto. Il capitano della polizia ha preso in carico la situazione e, con l’aiuto della residente, ha cercato di gestire l’animale ferito.

Fontivegge, 1 maggio 2026 – Incidente stradale questa mattina, venerdì 1 maggio, nei pressi dell’incrocio di Case Bruciate, a Fontivegge, dove un capriolo è rimasto ferito a seguito della collisione con un veicolo in transito. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha inizialmente contattato il servizio di WildUmbria – Centro Recupero Animali Selvatici. L’organizzazione risultava però già impegnata in un altro intervento, con tempi di attesa prolungati. Considerata la situazione, il Capitano della Polizia Locale, Rosella Giusepponi, ha disposto un intervento immediato. Con l’assistenza di una residente presente sul luogo, l’animale è stato caricato in via emergenziale all’interno dell’autovettura privata della stessa cittadina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capriolo investito da un’auto, il capitano della polizia locale lo salva (con l’aiuto di una residente) Notizie correlate Leggi anche: Investito da un'auto pirata, lo trovano ferito a bordo strada: salvato un giovane capriolo Perugia, capriolo ferito a Fontivegge: intervento rapido della Polizia Locale, decisiva la collaborazione di una cittadinaA Perugia, nella mattinata odierna, un capriolo è rimasto ferito dopo l’impatto con un veicolo nella zona di Fontivegge. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Capriolo investito da un’auto a Barghe, soccorso dai carabinieri; Investito da un’auto pirata: giovane capriolo soccorso e portato in salvo; Investito da un'auto pirata, lo trovano ferito a bordo strada: salvato un giovane capriolo - BresciaToday; Capriolo ferito si rifugia nel bosco dietro cascina Moreni: salvato dagli agenti. Investito da un’auto pirata. Giovane capriolo portato in salvoBARGHE (Brescia) Era a terra nel buio, impaurito, ferito e totalmente incapace di muoversi. È stato lasciato così, bloccato ... ilgiorno.it Capriolo investito da un’auto a Barghe, soccorso dai carabinieriL’animale, ritrovato sul ciglio della SpS37, è stato portato in una clinica veterinaria. L’autombilista responsabile dell'incidente è scappato ... giornaledibrescia.it Oltre la divisa, il cuore. In una notte che poteva trasformarsi in tragedia, il destino di un piccolo capriolo è incrociato con quello di due Carabinieri che non hanno visto in lui solo un "intervento di routine", ma una vita da proteggere. Mentre chi lo ha investito ha - facebook.com facebook Capriolo investito da un’auto a Barghe, soccorso dai carabinieri x.com