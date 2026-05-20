Un comandante dei vigili ha preso posizione dopo alcuni insulti rivolti alla Polizia locale sui social network. Ha ricordato che online non esistono zone prive di leggi e che ogni contenuto condiviso lascia tracce digitali identificabili. Le parole offensive o diffamatorie possono comportare conseguenze legali, sia di natura penale che civile. La comunicazione mira a sensibilizzare gli utenti sull’importanza di rispettare le norme anche nel mondo virtuale, dove tutto può essere tracciato e verificato.

MORBEGNO "Si ricorda che internet e i social network non costituiscono “zone franche“ sottratte alla legge: ogni contenuto pubblicato lascia tracce informatiche ben precise e comporta responsabilità personali, anche di natura penale e civile. Si invitano pertanto tutti gli autori di commenti offensivi, diffamatori o intimidatori a rimuovere immediatamente tali contenuti". Quando la misura è colma, la sopportazione cede il passo a prese di posizione di ben altro tenore. Così è stato a Morbegno, dove il commissario capo della Polizia Locale Bassa Valtellina Salvatore Gitto (foto) ha ritenuto di intervenire personalmente di fronte a un clima di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Insulti social alla Polizia locale. Il comandante dei vigili dà l’alt

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