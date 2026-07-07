Trump ha detto di aver chiesto al presidente della FIFA di riconsiderare la squalifica di Balogun, affermando che il fallo contestato non sarebbe stato tale. Gianni Infantino, a sua volta, ha commentato la richiesta, ma non ha fornito dettagli sulla decisione. La questione riguarda un'azione durante una partita, che ha portato alla squalifica del giocatore. La FIFA non ha ancora annunciato se la squalifica sarà revocata o confermata.

Trump e la Revoca della Squalifica di Balogun: Le Dichiarazioni di Gianni Infantino. WASHINGTON – In un recente intervento, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato di aver chiesto una revisione della squalifica di Folarin Balogun, giocatore della nazionale statunitense, dopo un episodio controverso avvenuto durante la partita contro la Bosnia. Trump ha parlato direttamente con Gianni Infantino, presidente della FIFA, esprimendo la sua opinione su un intervento arbitrale che considera problematico. Secondo Trump, “quello non era un fallo”, sostenendo che si sia trattato solo di un incidente tra due giocatori in corsa. Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che “non si possono togliere i migliori giocatori per decisioni discutibili”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Napolipiu.com - Balogun, Trump: “Ho chiesto a Infantino di rivedere la squalifica, non era fallo”.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caso Balogun ai Mondiali, Trump: Ho parlato con Infantino, il fallo non c'era

Notizie e thread social correlati

Squalifica Balogun, Trump ammette: "Sì ho chiamato io Infantino, il fallo non era da cartellino rosso" - VIDEOIl presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver contattato il presidente della Fifa, ammettendo di averlo fatto personalmente.

Mondiali 2026: bufera sulla squalifica annullata a Balogun. Uefa e Belgio contro la Fifa. Trump: “Ho detto a Infantino che non c’era fallo”Durante i Mondiali 2026, la squalifica di un calciatore è stata annullata, scatenando reazioni contrastanti.

Temi più discussi: Scandalo Balogun, Trump ammette: Ho parlato con Infantino, il fallo non c’era. L’arbitro è un po’ sospetto; Trump e la squalifica revocata a Balogun: Sì, con Infantino ho parlato io. Il rosso non c'era, l'arbitro è sospetto. Ira della Uefa: Superata una linea rossa. Il presidente Fifa: I nostri organi sono indipendenti. Respinto il ricorso del Belgio; Caso Balogun, Trump: ho parlato con Infantino, il fallo non c'era; Caso Balogun, Fornero: Trump è forte perché é circondato da servi sciocchi, come Infantino. Le squadre si ritirino.

Caso #Balogun, #Trump non nega nulla: Sì, ho parlato con #Infantino e gli ho chiesto di rivalutare la decisione x.com

Donald Trump conferma di aver chiamato Gianni Infantino riguardo al rosso di Flo Balogun. Sì, ho chiesto un riesame da parte della FIFA. Ho parlato con un uomo [Infantino] molto rispettato. Sono io quello che li ha convinti a farlo, non Biden. Biden stava do reddit

Trump accusa: Il fallo su Balogun non c'era e l'arbitro era sospetto. E sulla richiesta ad Infantino...Il presidente degli Stati Uniti ha detto la sua sulla decisione della Fifa di aver sospeso la squalifica dell'attaccanto: Ho chiesto un riesame ... corrieredellosport.it

Mondiali 2026, Trump: Ho chiesto a Infantino di togliere la squalifica a BalogunDonald Trump ammette di aver contattato Gianni Infantino per chiedere la revoca della squalifica di Balogun ai Mondiali 2026. La UEFA: Compromessa la credibilità del torneo. notizie.it