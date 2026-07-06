Squalifica Balogun Trump ammette | Sì ho chiamato io Infantino il fallo non era da cartellino rosso - VIDEO

Il presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver contattato il presidente della Fifa, ammettendo di averlo fatto personalmente. La Fifa ha successivamente revocato la squalifica automatica di un calciatore, decisione che ha suscitato reazioni di condanna internazionale. La vicenda riguarda anche un episodio di gioco in cui si discuteva di un fallo, definito non da cartellino rosso. La controversia ha attirato attenzione durante i Mondiali di calcio.

Le parole del presidente e la successiva decisione della Fifa di revocare la squalifica automatica hanno scatenato reazioni di condanna in tutto il mondo, alimentando un caso che sta infiammando i Mondiali di calcio Donald Trump ha ammesso di aver telefonato al presidente della Fifa Gianni In. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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