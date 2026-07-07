Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 in una partita di calcio, con Balogun in campo e De Ketelaere che ha segnato. La squadra belga ha dominato l'incontro, mentre le polemiche sulla sospensione della squalifica di Balogun da parte della Fifa sono state considerate un errore dai commentatori. La partita ha visto un netto divario tra le due squadre, con il Belgio che ha controllato il gioco e concluso con un risultato ampio.

Il calcio è uno sport spesso crudele ma che, ogni tanto, sa anche sistemare certi pasticci. Alla fine, le infinite polemiche che hanno circondato la decisione della Fifa di sospendere la squalifica dell’avanti americano Balogun si sono rivelate un boomerang per i padroni di casa. L’undici di Pochettino, che finora era stato una delle sorprese del mondiale, è irriconoscibile, distratto e viene punito pesantemente. L’atteggiamento aggressivo del Belgio mette in crisi la difesa, che concede a Charles De Ketelaere un gol a porta vuota. Dopo che la punizione di Tillman viene deviata in porta da Vanaken, l’avanti della Dea riporta avanti il Belgio con un gran colpo di testa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Balogun gioca, De Ketelaere segna: il Belgio domina e schianta 4-1 gli Stati Uniti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La doppietta di De Ketelaere regala al Belgio il meritato vantaggio nell’intervallo contro gli Stati Uniti dopo la saga di Balogun

Il Belgio travolge gli Stati Uniti, Lukaku segna e imita la danza di Trump: il gesto dopo il caso BalogunIl Belgio ha battuto gli Stati Uniti con un punteggio di 4-1 negli ottavi di finale dei Mondiali, avanzando ai quarti di finale.

Temi più discussi: Balogun gioca, il Belgio vince: super De Ketelaere e Lukaku eliminano gli Stati Uniti; Balogun gioca, De Ketelaere segna: il Belgio domina e schianta 4-1 gli Stati Uniti; Balogun fantasma, Usa eliminati: l'invasione di Trump è un autogol; Nella sfida dei due Mondi passa il Belgio. L’America si ferma qui.

Balogun gioca, De Ketelaere segna: il Belgio domina e schianta 4-1 gli Stati UnitiDopo le polemiche per la squalifica sospesa, l’avanti americano incide poco in una gara dominata dall’inizio alla fine dall’undici di Rudi Garcia. Dopo la doppietta dell’avanti dell’Atalanta segna anc ... msn.com

Balogun gioca, il Belgio vince: super De Ketelaere e Lukaku eliminano gli Stati UnitiIl Belgio archivia il caso Balogun eliminando gli Stati Uniti e rendendo vana la sospensione della squalifica dell'attaccante. La squadra di Garcia vince (4-1) con un grande De Ketelaere (doppietta) e ... msn.com