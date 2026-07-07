Negli ottavi di finale, Usa ha subito una sconfitta per 4-1 contro il Belgio a Seattle. L’attaccante americano, Balogun, è stato presente in campo ma ha avuto poche occasioni per incidere. La squadra di Garcia ha dominato la partita, sfruttando numerosi errori difensivi degli avversari. La partita si è conclusa con il Belgio che ha ottenuto il passaggio ai quarti di finale, dove affronterà la Spagna. La squalifica dell’attaccante americano era stata recentemente annullata.

Dopo la contestatissima cancellazione della squalifica dell’attaccante americano, a Seattle non c’è storia. La squadra di Garcia sfrutta errori difensivi a ripetizione e accede ai quarti dove incontrerà la Spagna. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Balogun c’è ma si vede poco: Usa sconfitti 4-1. Il Belgio domina e provoca: “Ribaltate questo”

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Mondiali: il Belgio vince contro gli Usa 4-1 e va ai quarti. L'ironia dei Red Devils dopo le polemiche: "Ribaltate questo"Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 e si è qualificato per i quarti di finale dei Mondiali.

Temi più discussi: Balogun c’è ma si vede poco: il Belgio butta fuori gli Usa, 4-1; Caso Balogun, Trump: ho parlato con Infantino, il fallo non c'era; Trump e la squalifica revocata a Balogun: Sì, con Infantino ho parlato io. Il rosso non c'era, l'arbitro è sospetto. Ira della Uefa: Superata una linea rossa. Il presidente Fifa: I nostri organi sono indipendenti. Respinto il ricorso del Belgio; Balogun fantasma, Usa eliminati: l'invasione di Trump è un autogol.

Donald #Trump conferma sul caso Balogun: Sì, ho chiesto una revisione alla FIFA. Ho parlato con un uomo molto rispettato e il cui livello di rispetto è aumentato di dieci volte. L’ho fatto perché non pensavo fosse fallo. Erano due grandi atleti che correvano x.com

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