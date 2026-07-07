Una trentina di europarlamentari ha chiesto chiarimenti sull’interferenza di Trump nel calcio e sul coinvolgimento di Infantino nella grazia a Balogun. La questione riguarda presunti interventi politici e giudiziari che avrebbero influenzato la decisione di concedere la grazia. La richiesta di approfondimenti è stata presentata in Parlamento europeo, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui nomi coinvolti.

Infantino coinvolto nella “grazia” a Balogun?. La questione relativa a Balogun ed all’interferenza di Trump nel mondo del calcio, non è andata giù a Bruxelles. E così un gruppo di eurodeputati ha chiesto di garantire un’indagine sulla Fifa alle Federazioni calcistiche europee. La lettera è stata promossa da Barry Andrews MEP del gruppo Renew, da Lara Wolters (S&D) e da Niels Fuglsang (S&D) e sottoscritta da una trentina di eurodeputati. Nella lettera visionata dall’Ansa si chiede l’indagine “ per accertare se il presidente Gianni Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica automatica di una giornata imposta a seguito del cartellino rosso mostrato al giocatore della nazionale maschile statunitense Folarin Balogun, e se le pressioni dell’amministrazione Usa abbiano influito su tale decisione “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Balogun, anche una trentina di europarlamentari contro Infantino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Balogun, Uefa durissima con la Fifa: superata la linea rossa. Anche Malagò contro InfantinoL’Uefa ha annunciato di aver superato la linea rossa e di aver adottato misure dure contro la Fifa.

Caso Balogun, gli eurodeputati contro la Fifa: "Verifiche sul ruolo di Infantino"Circa trenta eurodeputati europei hanno richiesto alle federazioni calcistiche di indagare sul ruolo del presidente della Fifa nella sospensione...

Temi più discussi: Trump e la squalifica revocata a Balogun: Sì, con Infantino ho parlato io. Il rosso non c'era, l'arbitro è sospetto. Ira della Uefa: Superata una linea rossa. Il presidente Fifa: I nostri organi sono indipendenti. Respinto il ricorso del Belgio; Trump chiama Infantino, la Fifa grazia il bomber Usa Balogun; Caso Balogun, la telefonata di Trump a Infantino: cosa gli ha detto. Il retroscena; Caso Balogun, Belgio contro la FIFA: il ministro accusa, il gatto del premier graffia sui social.

Lettera eurodeputati sul caso Balogun, 'indagare su Infantino'(ANSA) - STRASBURGO, 07 LUG - Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle Federazioni calcistiche europee di garantire un'indagine sulla Fifa per accertare se il presidente Gianni Infantino sia stato c ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Balogun, il nulla dopo le polemiche. Il popolo Usa tutto per lui, ma alla fine esce a testa bassaLa sospensione della squalifica lo aveva eletto a simbolo di libertà secondo i tifosi stelle e strisce, ma la difesa del Belgio lo ha annullato ... gazzetta.it