Balogun anche una trentina di europarlamentari contro Infantino
Una trentina di europarlamentari ha chiesto chiarimenti sull’interferenza di Trump nel calcio e sul coinvolgimento di Infantino nella grazia a Balogun. La questione riguarda presunti interventi politici e giudiziari che avrebbero influenzato la decisione di concedere la grazia. La richiesta di approfondimenti è stata presentata in Parlamento europeo, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui nomi coinvolti.
Infantino coinvolto nella “grazia” a Balogun?. La questione relativa a Balogun ed all’interferenza di Trump nel mondo del calcio, non è andata giù a Bruxelles. E così un gruppo di eurodeputati ha chiesto di garantire un’indagine sulla Fifa alle Federazioni calcistiche europee. La lettera è stata promossa da Barry Andrews MEP del gruppo Renew, da Lara Wolters (S&D) e da Niels Fuglsang (S&D) e sottoscritta da una trentina di eurodeputati. Nella lettera visionata dall’Ansa si chiede l’indagine “ per accertare se il presidente Gianni Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica automatica di una giornata imposta a seguito del cartellino rosso mostrato al giocatore della nazionale maschile statunitense Folarin Balogun, e se le pressioni dell’amministrazione Usa abbiano influito su tale decisione “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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