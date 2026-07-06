L’Uefa ha annunciato di aver superato la linea rossa e di aver adottato misure dure contro la Fifa. La disputa riguarda la sospensione di una squalifica, che ha scatenato reazioni forti. Anche la presidenza di un ente sportivo italiano ha criticato pubblicamente il presidente della Fifa, accusandolo di comportamenti non condivisi. La tensione tra le due organizzazioni si manifesta con dichiarazioni e decisioni ufficiali, alimentando uno scontro aperto nel mondo del calcio.

Uefa-Fifa, volano cartellini e parole durissime. È Europa contro il padrone del calcio globale che non ama l’Europa. La sospensione della squalifica di Balogun, caso unico se si esclude l’annullamento della giornata di stop a Garrincha che si perde nella notte dei tempi (1962) spacca (ulteriormente) i rapporti tra i due grandi nemici del calcio mondiale: Infantino e Ceferin. L’Uefa ha criticato in modo aspro la FIFA per la sua decisione di attivare l’art 27 del regolamento (si ricorre a questa scorciatoia in casi estremi o per scambi di persona) e permettere a Balogun di giocare la partita degli USA contro il Belgio. Per Ceferin “è stata superata la linea rossa”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Balogun, Uefa durissima con la Fifa: superata la linea rossa. Anche Malagò contro Infantino

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