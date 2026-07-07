La versione restaurata in 4K di quattro ore di Balla coi lupi sarà proiettata il 7 agosto 2026 a Locarno. La pellicola, chiamata “extended”, non è mai stata considerata definitiva dal regista. La proiezione avverrà all’aperto, su Piazza Grande, il più grande schermo all’aperto d’Europa. La versione è stata sottoposta a restauro e aggiornata, ma non è stata modificata rispetto alla versione originale di quattro ore.

La versione “extended” di Balla coi lupi, che dura quattro ore, è stata restaurata in 4K e verrà mostrata al prossimo Festival di Locarno. L’appuntamento è per il 7 agosto 2026 sullo schermo all’aperto più grande d’Europa, in Piazza Grande, nella cittadina svizzera. Nel 1990 il capolavoro di Costner regista, qui anche produttore ma soprattutto indimenticabile protagonista, vinse sette Oscar, tra cui quello per il miglior regista e quello per il miglior film (tra gli attori l’Oscar andò a un discutibile Jeremy Irons per Il mistero Von Bulow, ndr). Nonostante nessuno lo volesse produrre, perché a Hollywood, negli anni Ottanta, dopo il fallimentare I cancelli del cielo il western era stato bandito, Balla coi lupi costò ai due temerari produttori 22 milioni di dollari, per poi incassarne la bellezza di 425 milioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Balla coi lupi restaurato: al Festival di Locarno la versione di quattro ore che Costner non ha mai considerato definitiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nathan Chasing Horse, attore di ‘Balla coi Lupi’ condannato all’ergastoloUn tribunale del Nevada ha emesso una sentenza di ergastolo contro Nathan Chasing Horse, attore conosciuto per la sua partecipazione nel film ‘Balla...

Nesta balla coi lupi: l’ex difensore del Milan guiderà l’Avellino alla caccia della Serie AL'ex difensore del Milan, ora allenatore, guiderà l'Avellino nella corsa alla promozione in Serie A.

Temi più discussi: Balla coi lupi torna sul grande schermo in 4K al Locarno Film Festival; Locarno 79, Balla coi lupi restaurato in una nuova versione in 4K; Locarno79, ‘Balla coi lupi’ in Piazza Grande in versione restaurata 4K; Balla con i lupi torna sul grande schermo a Locarno79 con un restauro in 4K.

Balla coi lupi in 4K: Locarno rilancia il cinema restauratoBalla coi lupi torna al centro dell'attenzione cinematografica con una nuova versione restaurata in 4K, attesa al Locarno Film Festival 2026. dailyexpress.it

A Locarno Balla coi lupi in versione restaurata in 4kBalla coi lupi tornerà sul grande schermo in una veste completamente restaurata al Locarno Film Festival in programma dal 5 al 15 agosto 2026. swissinfo.ch