L'ex difensore del Milan, ora allenatore, guiderà l'Avellino nella corsa alla promozione in Serie A. Dopo aver lavorato con Perugia, Frosinone, Reggiana e Monza, questa sarà una nuova sfida per lui. La squadra si prepara a disputare la prossima stagione in campionato, puntando alla promozione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dai vertici del club.

Avellino ha teso la mano ad Alessandro Nesta dopo trent’anni. L’ultima volta che aveva corricchiato sul prato del Partenio-Lombardi portava i capelli a caschetto, era già considerato il golden boy del vivaio biancoceleste, vestiva la 13 e si divertiva in un altro ruolo: terzino destro. Era il 28 agosto 1996, Avellino-Lazio, secondo turno di Coppa Italia. Il suo allenatore, un boemo di poche parole circondato da un alone di fumo, l’aveva già avvertito più volte: “Devi fare il centrale. Il tuo futuro è lì”. Nesta, all’epoca ventenne, annuiva in silenzio, inconsapevole che mister Zeman da Praga gli avrebbe cambiato la vita. Il resto è storia nota – le due Champions, il Mondiale, gli scudetti, il Milan di Ancelotti, la sua amata Lazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nesta balla coi lupi: l’ex difensore del Milan guiderà l’Avellino alla caccia della Serie A

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