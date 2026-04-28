Un tribunale del Nevada ha emesso una sentenza di ergastolo contro Nathan Chasing Horse, attore conosciuto per la sua partecipazione nel film ‘Balla coi Lupi’. La decisione arriva a seguito di un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna definitiva. Chasing Horse, che aveva raggiunto la notorietà attraverso il ruolo cinematografico, si trova ora in carcere a tempo indefinito.

Un tribunale del Nevada ha condannato all’ergastolo Nathan Chasing Horse, attore noto per aver recitato nel film ‘Balla coi lupi’. L’uomo, 49 anni, è accusato di aver abusato sessualmente di tre donne e ragazze indigene, approfittando del suo ruolo di leader spirituale. Una giuria lo ha riconosciuto colpevole di 13 capi d’imputazione. “Hai approfittato della fiducia di queste donne e della loro spiritualità, e le hai manipolate per la tua gratificazione personale”, ha detto la giudice prima di annunciare la sua sentenza. L’uomo ha sempre negato le accuse a suo carico. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nathan Chasing Horse, attore di ‘Balla coi Lupi’ condannato all’ergastolo

Actor Nathan Chasing Horse sentenced to life in prison in Nevada for sexual assault

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